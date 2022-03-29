«Беззаконие!» Васильев раскритиковал решение IBU об отстранении России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

«Беззаконие! Те, кто принимал это решение, должны быть отстранены от спортивной деятельности. Спорт вне политики, но Томас Бах все разрушил. То, что они делают, — это настоящая русофобия», — сказал Васильев «СЭ».

Сегодня IBU сообщил, что приостанавливает членство СБР и БФБ в организации. В Международном союзе отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать свое решение в случае изменения обстоятельств.

Решение о приостановке членства СБР и БФБ также должны будут рассмотреть на конгрессе IBU в сентябре этого года в случае, если оно не будет отменено до этого срока.