Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:34

СБР подал апелляцию в CAS на решение об отстранении российских биатлонистов

Майгуров заявил, что СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«СБР подал в СAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов», — цитирует ТАСС Майгурова.

2 марта исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Российские биатлонисты пропустили три заключительных этапа кубка мира сезона-2021/22.

Во вторник, 29 марта, исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона в организации.

21 марта Майгуров заявил, что лишение членства в IBU не соответствует конституции организации, поэтому в случае принятия решения СБР обратится в CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/14211901
Виктор Майгуров
2
1
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Беззаконие!» Васильев раскритиковал решение IBU об отстранении России

В Госдуме назвали шантажом ситуацию с решением IBU об отстранении России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости