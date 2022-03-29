СБР подал апелляцию в CAS на решение об отстранении российских биатлонистов

Майгуров заявил, что СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«СБР подал в СAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов», — цитирует ТАСС Майгурова.

2 марта исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к международным соревнованиям под эгидой организации. Российские биатлонисты пропустили три заключительных этапа кубка мира сезона-2021/22.

Во вторник, 29 марта, исполком IBU приостановил членство СБР и Белорусской федерации биатлона в организации.

21 марта Майгуров заявил, что лишение членства в IBU не соответствует конституции организации, поэтому в случае принятия решения СБР обратится в CAS.