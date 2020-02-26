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Дмитрий Пидручный: «Чуть-чуть не хватило, чтобы побороться за победу»

18:05
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Белоруссия).

— Да, у меня есть проблемы со стойкой, — сказал спортсмен в эфире телеканала «UA:Перший». — Старался стрелять аккуратно, потому что понимал, что у каждого промаха большая цена. К сожалению, я допустил круг штрафа и два запасных. Возможно, именно этого запасного и не хватило на финише. Буквально чуть-чуть не хватило, чтобы побороться за золото. Накатывал на финише, но пары метров не хватило.

Победил белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик. Лучший среди россиян Карим Халили на седьмом месте.

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