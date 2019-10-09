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Дмитрий Малышко: «Вычеркивать Цветкова и Шопина не совсем правильно»

18:24

Российский биатлонист Дмитрий Малышко высказал свое мнение по поводу исключения Юрия Шопина и Максима Цветкова из списков резервной сборной.

— Не считаю, что Шопин и Цветков — самые слабые ребята в нашей сборной, даже среди основного состава, наверное, вычеркивать их не совсем правильно, — цитирует малышко sportsdaily.ru. — Ребята не раз показывали свое мастерство. Тот же Цветков выигрывал личную гонку на этапе Кубка мира (25 марта 2018 года масс-старт в Тюмени). Думаю, все знают, на что он способен. Ставку на молодость, конечно, делать можно, но не настолько упорно.

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/dmitrij-malyshko-na-etot-sezon-u-nas-mir-s-sbr

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