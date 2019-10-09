Дмитрий Малышко: «Вычеркивать Цветкова и Шопина не совсем правильно»
18:24
Российский биатлонист Дмитрий Малышко высказал свое мнение по поводу исключения Юрия Шопина и Максима Цветкова из списков резервной сборной.
— Не считаю, что Шопин и Цветков — самые слабые ребята в нашей сборной, даже среди основного состава, наверное, вычеркивать их не совсем правильно, — цитирует малышко sportsdaily.ru. — Ребята не раз показывали свое мастерство. Тот же Цветков выигрывал личную гонку на этапе Кубка мира (25 марта 2018 года масс-старт в Тюмени). Думаю, все знают, на что он способен. Ставку на молодость, конечно, делать можно, но не настолько упорно.
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/dmitrij-malyshko-na-etot-sezon-u-nas-mir-s-sbr
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...