"Для нас на вес золота". Шипулин - о бронзе россиян в эстафете на ЧМ

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней он запечатлен с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым, а также с Матвеем Елисеевым, Никитой Поршневым, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым, которые заняли третье место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Урааааа! Медаль. Для нас на вес золота, - написал Шипулин.

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