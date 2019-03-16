21:32 | Биатлон

"Для нас на вес золота". Шипулин - о бронзе россиян в эстафете на ЧМ

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Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Антон Шипулин в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. На ней он запечатлен с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым, а также с Матвеем Елисеевым, Никитой Поршневым, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым, которые заняли третье место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Урааааа! Медаль. Для нас на вес золота, - написал Шипулин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урааааа! Медаль 🥉 Для нас на вес 🥇🥇🥇

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 16 Мар 2019 в 11:09 PDT

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