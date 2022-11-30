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Сегодня, 19:02

Дистанция индивидуальных гонок на этапе Кубка России в Увате сокращена: мужчины побегут 15 км, женщины — 12,5 км

Иван Шитик
Корреспондент
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Дистанция индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону в Увате сокращена: мужчины побегут 15 км, женщины — 12,5 км, сообщает пресс-служба СБР.

«По погодным условиям этот сезон начинается тяжело — морозно, мало снега. Оргкомитетом соревнований проделана большая работа по подготовке всего комплекса. И организаторы продолжают ее делать в ежедневном режиме, никто не успокаивается, завтра у нас только первый день соревнований. Оперативно реагируем на любые возникающие проблемы вроде камушков на трассе. На настоящий момент трассы готовы к старту.

Исходя из тенденций прогноза погоды жюри приняло решение сократить дистанции завтрашних гонок — мужчины побегут 15 км, женщины 12,5 км, потому что ожидается пограничная температура, около 20 градусов мороза", — заявил технический делегат этапа Рауль Манаев.

«Погодные условия в этом году нам не позволили заготовить снег, до середины ноября здесь еще держалась плюсовая температура. Огромный труд по подготовке трасс был проделан за последние 10 дней», — добавил главный судья этапа Василий Сафронов.

Источник: https://biathlonrus.com/news/uvat-za-den-do-starta-pari-kubka-rossii-ukha-dlya-zriteley-sokrashchenie-distantsii-i-biathlon-famil/
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