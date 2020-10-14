Известный комментатор Дмитрий Губерниев рад, что бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер идет на поправку после инфаркта и комы. Немецкий специалист с помощью врачей пошел на поправку — его выписали из больницы.

«Дед смог, дед молодец, я за него очень рад, — сказал Губерниев «СЭ». — Я с самого начала желал ему здоровья. Рад, что он вернулся. Но меня очень сильно смутило, что человек в его возрасте реально пытался на равных тренироваться со спортсменами. То есть в этом вся философия Вольфганга. Его совершенно бесконтрольная физическая активность как раз и говорит в том числе о тех ошибках, которые он допустил в сборной России».

«На мой взгляд, его физические нагрузки могут выдержать только люди, обладающие от природы уникальным здоровьем, — добавил комментатор. И — есть ощущение, что он свои бесконтрольные истории применял еще и на подопечных. И не все к этому были готовы. Ему надо почитать теории и методики тренировок — он нам нужен живым и здоровым, ему надо вооружиться знаниями, как тренировать самого себя в 65 лет». (Константин Колмаков)

«Мне повезло, сначала думали, что я умер». Пихлер дал первое интервью после инфаркта