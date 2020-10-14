«Мне повезло, сначала думали, что я умер». Пихлер дал первое интервью после инфаркта

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер дал первое интервью после того, как перенес инфаркт.

— Сейчас все в порядке, восстановление проходит в верном направлении, — цитирует svt.se Пихлера. — Сегодня я выписываюсь из больницы, однако на следующей неделе мне снова нужно будет отправиться на процедуры, после которых станет ясно, что мне нужно делать дальше. Сейчас все выглядит хорошо. Мне повезло. Было тяжело, я был в коме три дня, но хорошая новость в том, что я был в хорошей форме. Мне это помогло. Сначала никто не знал, что с моим мозгом, думали, что я умер. Полицейские пришли к моей жене и сказали, что я, возможно, мертв. Никто ничего не знал, но мне повезло.

Последнее, что я помню — я проводил тренировку с шведскими конькобежцами. Я собирался прокатиться с ними около Рупольдинга, там очень хорошие велодорожки. Мы проехали около 60 километров, а потом я просто упал. Дальше ничего не помню. Возможно, это слишком серьезная нагрузка для 65-летнего человека и я слишком оптимистичен. Я собираюсь вернуться к работе. Сегодня утром говорил с Йоэлем Эрикссоном, тренером сборной Швеции по конькобежному спорту, о следующих сборах. Я очень мотивирован, хочу чем-то заниматься.

Я буду ездить на велосипеде, но медленно, не буду гоняться. Наверное, гоняться в 65 лет немного глупо, я понял это. Буду тренироваться нормально.