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«Если обидят Фуркада — получат то, что получил Наполеон». Тихонов — об угрозах в адрес французского спортсмена

Тихонов отреагировал на угрозы в адрес Фуркада
Артем Бухаев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова французского биатлониста Симона Фуркада о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Пусть Фуркад приезжает в Россию, мы с удовольствием его тут поддержим. Если обидят Симона Фуркада — получат то, что получил Наполеон! Фуркад высказал свое мнение. Без России, кто вы, европейцы? Фуркад поддержал нас по духу, по зову сердца. Мы ему благодарны и будем поддерживать его», — сказал Тихонов «СЭ».

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

Александр Тихонов
Симон Фуркад
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