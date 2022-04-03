Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова французского биатлониста Симона Фуркада о том, что он получил сотни угроз в социальных сетях из-за поддержки российских спортсменов.

«Пусть Фуркад приезжает в Россию, мы с удовольствием его тут поддержим. Если обидят Симона Фуркада — получат то, что получил Наполеон! Фуркад высказал свое мнение. Без России, кто вы, европейцы? Фуркад поддержал нас по духу, по зову сердца. Мы ему благодарны и будем поддерживать его», — сказал Тихонов «СЭ».

Во время юниорского чемпионата по биатлону Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной Франции. Позднее он заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.