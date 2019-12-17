Черезов считает, что Миронова может стабильно заезжать в топ-3

Трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Иван Черезов поделился мнением о Светлане Мироновой. На этапе Кубка мира в Хохфильцене она стала третьей в спринте.

— Светлана почувствовала, что у нее отличная функциональная подготовка и чистым ходом она может конкурировать со всеми лидерами, — цитируют Черезова «Известия». — Это дало ей психологическую уверенность в своих силах. Поэтому она стабильно может заезжать не только в топ-10, но и в топ-3. Что касается стрельбы, которая всегда считалась ее слабым местом, видно, что в этом сезоне у нее улучшилась скорострельность. Процент пока не самый лучший, но понимание, как проходить огневые рубежи без промахов, — есть. Это главное.

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