Зайцева назвала возможные причины перехода Ушкиной в сборную Румынии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала «СЭ» решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.

«Мне сложно комментировать эту ситуацию, так как не знаю всех обстоятельств спортсменки. — сказала Зайцева «СЭ». — Конечно, к таким решениям спортсменов я отношусь не очень хорошо. На мой взгляд, человек должен постараться добиться успехов в своем регионе и доказать, что именно он лучший. Это мое жесткое мнение, на первый взгляд».

Олимпийская чемпионка также назвала возможные причины подобного решения 24-летней спортсменки.

«Переход в другую страну требует серьезного, взвешенного решения. В России конкуренция за место в сборной конечно очень высокая. Спортсмены нередко уходят в другие страны, где легче попасть в состав национальной команды», — добавила Зайцева.

1 апреля Ушкина, представляющая Республику Мордовия, заняла первое место в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

(Артем Бухаев)