Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал «СЭ» решение Валерия Польховского покинуть пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Я желаю Валерию Николаевичу скорейшего выздоровления. Несомненно, он оказывал помощь команде в организационных моментах, и предоставлял хорошую поддержку. Я уверен, что нынешние главные тренеры мужской и женской сборных справятся с новыми задачами», — сообщил «СЭ» Чепиков.

Ранее, 9 апреля, глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Польховский по состоянию здоровья покинет пост главного тренера сборной России после 31 мая. Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных.

(Ангелина Коляда)