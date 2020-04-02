Чепиков пообещал не высказываться на тему возможного ухода Драчева

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что больше не будет высказываться относительно главы СБР Владимира Драчева. Ранее олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры России призвали Драчева покинуть пост, так как он не справляется, по их мнению, с обязанностями президента СБР. Драчев возглавляет организацию с мая 2018-го.

— Сегодня, совместно с Министром спорта РФ Олегом Матыциным и президентом СБР Владимиром Драчевым провели рабочую встречу, на которой обсудили существующие проблемы и перспективы развития нашего любимого вида спорта, — написал Чепиков в Facebook. — В это непростое для России, в том числе и для нашего российского биатлона время, хочется, чтобы было меньше конфликтных ситуаций, необходимо сплотиться и приложить все усилия для того, чтобы биатлон развивался. Приняли решение провести расширенное совещание с участием представителей региональных федераций, тренеров, а также всех заинтересованных в развитии биатлона лиц, по окончании мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

P. S. На данный момент мы прекращаем все высказывания в СМИ, а также взаимные обвинения в некомпетентности, данную ситуацию мы больше не комментируем. Мы занимаемся внутренней работой в СБР, с целью развития биатлона. Очень важно сейчас выполнять все рекомендации врачей, связанные с распространением коронавирусной инфекции, важно сохранить здоровье наших спортсменов, тренеров и специалистов. Страна требует от нас мобилизации сил, решение всех остальных вопросов переносим на период окончания пандемии.