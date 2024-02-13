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Сегодня, 14:11

Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024

Алина Савинова
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Наталия Шевченко.
Фото СБР

Наталия Шевченко стала победительницей женской индивидуальной гонки на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

На дистанции 15 км спортсменка показала время 44 минуты 18,9 секунды, она допустила один промах. Шевченко в 2022 году перешла из лыжных гонок в биатлон.

Серебряную медаль завоевала Анастасия Шевченко, уступив победительнице гонки 23,2 секунды (0 промахов). Виктория Сливко стала третьей (+37,5; 1 промах).

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Спартакиада-2024. Златоуст

Женщины. Индивидуальная гонка. Топ-6

1. Наталия Шевченко — 44.18,9 (1)

2. Анастасия Шевченко — 23,2 (0)

3. Виктория Сливко — 37,5 (1)

4. Екатерина Носкова — 1.48,4 (2)

5. Ирина Казакевич — 2.11,1 (3)

6. Полина Шевнина — 2.14,9 (2)

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Анастасия Шевченко
Виктория Сливко
Наталия Шевченко
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