Губерниев выразил соболезнования близким Лагуточкина: «Он был великолепным специалистом, светлая ему память»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью главного врача сборной России по биатлону Алексея Лагуточкина.

«Мы были знакомы 20 лет. Мы дружили и, конечно, эта новость — как обухом по голове. Лагуточкин был профессионалом, невероятно заботился о биатлонистах. Настоящий доктор, молодой ученый. Я очень соболезную, это большой удар для биатлонной семьи. Он был великолепным специалистом, светлая ему память. Я растерян. Эта новость, как снег на голову. Казалось бы, должен жить и жить, и многое сделать. Он очень нежно относился ко всем биатлонистам, настоящий профессионал высокого класса, признанный авторитет. Эта трагическая новость, я скорблю вместе с нашей биатлонной семьей и соболезную близким», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Алексей Лагуточкин работал в сборной России на протяжении 22-х сезонов. 13 февраля врач ушел из жизни на 49-м году жизни. Причина смерти не уточняется.