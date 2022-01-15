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Сегодня, 16:20

Буртасова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии

Иван Шитик
Корреспондент
Евгения Буртасова.
Фото Global Look Press.

15 января на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье прошла женская гонка преследования. Победу одержала россиянка Евгения Буртасова.

Второе место заняла шведка Сара Андерссон. Тройку призеров замкнула представительница Норвегии Йенни Энодд.

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Евгения Буртасова (Россия) — 28.44,4 (2 шт.круга)

2. Сара Андерссон (Швеция) — отставание 1.02,2 (4)

3. Йенни Энодд (Норвегия) — 1.07,7 (4)

4. Марта Йохансен (Норвегия) — 1.10,8 (3)

5. Каролин Коломбо (Франция) — 1.27,2 (6)

6. Камиль Бене (Франция) — 1.29,1 (7)

7. Виктория Сливко (Россия) — 1.31,6 (5)

20. Лариса Куклина (Россия) — 2.37,7 (6)

33. Наталья Гербулова (Россия) — 3.27,6 (9)

37. Анастасия Егорова (Россия) — 3.45,7 (8)

38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.51,4 (7)

Сборная России по биатлону
Евгения Буртасова (Павлова)
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