Буртасова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии
15 января на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье прошла женская гонка преследования. Победу одержала россиянка Евгения Буртасова.
Второе место заняла шведка Сара Андерссон. Тройку призеров замкнула представительница Норвегии Йенни Энодд.
Биатлон
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Евгения Буртасова (Россия) — 28.44,4 (2 шт.круга)
2. Сара Андерссон (Швеция) — отставание 1.02,2 (4)
3. Йенни Энодд (Норвегия) — 1.07,7 (4)
4. Марта Йохансен (Норвегия) — 1.10,8 (3)
5. Каролин Коломбо (Франция) — 1.27,2 (6)
6. Камиль Бене (Франция) — 1.29,1 (7)
7. Виктория Сливко (Россия) — 1.31,6 (5)
20. Лариса Куклина (Россия) — 2.37,7 (6)
33. Наталья Гербулова (Россия) — 3.27,6 (9)
37. Анастасия Егорова (Россия) — 3.45,7 (8)
38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.51,4 (7)