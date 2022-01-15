Черезов: «Цветков показывает хороший результат ходом и на рубежах, у него все получится в эстафете»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов в интервью Eurostavka поделился ожиданиями от эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге и оценил состав сборной России на гонку.

— Сегодня не самый обычный состав, Максим Цветков финишер, как считаете, почему не Александр Логинов? Справится ли Максим с последним этапом?

— Максим показал наилучший результат в прошлой гонке. Видно, что идет определенная наработка состава на эстафету, и Саша Логинов стабильно бегает третий этап, хорошо справляется. Поэтому, я думаю, что решили не менять по этапам: если Латыпов на изоляции, вместо него поставили Максима.

Он сейчас в хорошем состоянии находится, показывает хороший результат и ходом, и на рубежах, очень опытный, поэтому думаю, что у него все получится, не стоит переживать. Все остальные этапы расставлены так же, как мы привыкли, и думаю, что это боевой, олимпийский вариант.

— Сможем ли без Эдуарда побороться за топ-3?

— Я думаю, что можем, состав очень сбалансированный. Дай Бог, чтобы хорошо отработали на огневых рубежах, максимум, с одним дополнительным патроном и все будет прекрасно.