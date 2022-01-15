Руководителя пресс-службы СБР Аверьянов: «Латыпов сдал отрицательный экспресс-тест, а не тест на COVID-19, это разные вещи»

Руководителя пресс-службы СБР Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о том, что биатлонист Эдуард Латыпов сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Эдик сдал отрицательный экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, а не тест на COVID-19. Это немного разные вещи. «Антиген» не является официальным тестом, это предварительное обследование, которое требует лабораторного подтверждения.

Для нас «антиген» — это элемент самоконтроля, который спортсмен может сделать себе сам. Берется мазок из носа, наносится на полоску теста, дальше — в какой цвет окрасится. На длину карантина Эдика этот тест, к сожалению, никак не влияет. Тест на COVID-19 он должен будет сдать в конце карантина», — написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

В начале января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустил два этапа Кубка мира — в Оберхофе и Рупольдинге. Биатлонист был изолирован от сборной России.