Богетвейт выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Брежно-Осрбли, россияне не попали в десятку

Норвежский биатлонист Ховард Богетвейт 13 февраля выиграл спринт на третьем этапе Кубка IBU в словацком Брежно-Осрбли.

Богетвейт прошел оба рубежа без промахов и на финише опередил немца Юстуса Штрелова на 27 секунд. Третьим стал еще один норвежец — Эрленн Бьентегорд, который проиграл лидеру 45 секунд, имея два круга штрафа.

Лучшим среди россиян стал Василий Томшин, который финишировал 16-м с кругом штрафа (проигрыш — минута и 23 секунды).

Биатлон

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 25.13,4 (0 шт. кругов)

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 27,3 (0)

3. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 43,4 (2)

16. Василий Томшин (Россия) — 1.23,4 (1)

20. Никита Поршнев (Россия) — 1,27,1 (1)

25. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,1 (2)

50. Даниил Серохвостов — 2.36,5 (4)

52. Евгений Идинов (Россия) — 2.37,2 (2)

53. Вадим Филимонов (Россия) — 2.37,7 (2)