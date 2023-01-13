Биатлонисты Бабиков и Томшин отдали куртки замерзающим детям перед посадкой в самолет

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, как Антон Бабиков отдал свою куртку, чтобы согреть ребенка в автобусе перед посадкой в самолет.

«Заходим с Антоном в автобус до самолета. Прохожу в дальний угол, оборачиваюсь, ища Антона, а он уже стоит без куртки и укрывает замерзшую малютку. Мама малыша сказала, что думала, пойдем через рукав, и поэтому убрала все вещи», — написал Томшин в своем Telegram-канале.

Позже пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) отметила, что сам Томшин последовал примеру партнера по команде и также отдал малышу свою верхнюю одежду.

«Томшин рассказал про джентльменское поведение Бабикова, а про себя скромно промолчал. Но мы то знаем, что Вася тоже отдал свою куртку ребенку. За полтора часа в автобусе дети не замерзли, а мы лишний раз убедились, что биатлоном занимаются настоящие мужчины», — сказано в Telegram-канале СБР.