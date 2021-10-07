Биатлонистка Жураускайте откажется от российского гражданства ради выступления за Литву

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте планирует в дальнейшем выступать за сборную Литвы. Ради этого спортсменка, которая ранее представляла Мурманскую область, откажется от российского гражданства.

«Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство. Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», — приводит слова биатлонистки LRT.

Прадед 22-летней Жураускайте был литовцем, поэтому гражданство спортсменки будет восстановлено, если она откажется от российского паспорта.