Польховский: «Дожили до того, что в чемпионате России бежит 50 девушек и 60 ребят. Это первый сигнал, что что-то не так»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что отбор биатлонистов в национальную команду на международные соревнования должен стать более конкурентным.

«Анна Богалий недавно вспомнила систему отбора, которая была в 2011 году. Это было мое предложение сделать систему отбора, которая учитывала результаты и летнего чемпионата, и контрольных стартов перед выездом на первые этапы Кубка мира. По сумме очков у нас была сформирована команда, в которую попало много молодых спортсменов, и они составили достойную конкуренцию. Ребята тогда понимали, что есть спортивный принцип, что есть борьба между спортсменами. И если ты даже на одно место впереди, то едешь дальше.



Валерий Медведцев вспоминал, что это был самый правильный подход. Откуда сегодня сборная берет спортсменов? Из регионов, и они не должны терять интерес к системе отбора. Мы дожили до того, что в чемпионате России бежит 50 девушек и чуть больше 60 ребят. Это первый сигнал того, что что-то не так, что надо что-то делать», — приводит ТАСС слова Польховского.

В сезоне-2021/22 на первые четыре этапа Кубка мира на основе контрольных стартов в сборную России попадут только два биатлониста — по одному в мужскую и женскую команды. Остальные десять спортсменов будут выбраны тренерским решением.

Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября. Второй этап состоится там же и будет проходить с 29 ноября по 5 декабря.