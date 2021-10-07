Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину «Спутник V», что может избавить привитых ею спортсменов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию во время соревнований, информирует ТАСС.

IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.