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Международный союз биатлонистов признал вакцину «Спутник V»

16:02
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Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину «Спутник V», что может избавить привитых ею спортсменов, тренеров и других представителей команд от необходимости сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию во время соревнований, информирует ТАСС.

IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и другие вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12604689

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное