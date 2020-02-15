Биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Как стало известно «СЭ», российская биатлонистка Светлана Слепцова получила дисквалификацию за нарушением антидопинговых правил. Мотивировку и срок дисквалификации олимпийской чемпионки Ванкувера-2010 Международный Союз биатлонистов (IBU) объявит сегодня. Все результаты 33-летней спортсменки, начиная с 22 марта 2013 года, будут аннулированы.

Напомним, что в августе 2018 года стало известно, что Слепцова вместе с еще тремя российскими биатлонистами — Сергеем Устюговым, Александром Печенкиным и Александром Чернышовым — подозревается в применении допинга на основании данных паспорта крови и сведений из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Дело в отношении другого олимпийского чемпиона Ванкувера — Евгения Устюгова — было закрыто, но два дня назад стало известно, что в отношении этого спортсмена начато расследование.

Слепцова завершила карьеру спортсменки в 2017 году. В апреле 2018 года она родила сына. Подробности нового скандала читайте на сайте «СЭ». (Владимир Иванов)