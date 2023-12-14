Биатлонистка Калинина — о победе в прологе: «Отдельно не готовилась. Просто люблю быстро стрелять»

Российская биатлонистка Любовь Калинина прокомментировала победу в стрелковом прологе, который предваряет этап Кубка Содружества в Уфе. В финале Калинина обыграла Анастасию Шевченко.

— Думала, что ты окажешься первой в этой компании?

— Честно, нет. Старалась об этом не думать, просто концентрируюсь на своих действиях.

— Что главное в дуэльной стрельбе?

— Это умение себя успокоить. Отдельно я к этому прологу не готовилась. Просто я люблю быстро стрелять.

— За победу дают 50 тысяч, хорошие призовые?

— Да, очень даже хорошие. Такой формат очень интересный. Вроде бы не гонка, но тоже очень волнительно, стараешься. Очень приятно победить в таких соревнованиях.

— От основных стартов это не отвлекает? Или это хороший разогрев?

— Хороший разогрев. Ты очень сильно отвлекаешься, что очень хорошо: получается, разгрузиться перед главными стартами. Очень здорово, что у нас у всех таких разные команды: в жизни мы представляем разные регионы, а тут мы вместе. Очень здорово быть вместе, например, с Эдуардом Латыповым или Лизой Каплиной.

— Насколько это хорошая тренировка перед завтрашним спринтом?

— Думаю, что для меня этот турнир был хорошим, чтобы успокоиться, а победа как-то придает мне уверенности, — сказала биатлонистка.