Биатлонист Лазовский: «Если ничего судейская коллегия не примет, то меня слили просто»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский сразу после финиша прокомментировал инцидент, который произошел с ним на третьем рубеже гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

— Что случилось на третьем рубеже?

— Не знаю. Закрыл две мишени, смотрю на третью, а установка закрыта. Судьи ничего не говорят. Я потерял достаточно много времени. Даже с таким штрафом боролся бы за шестерку. Если ничего судейская коллегия не примет, то меня слили просто. Установка сама по себе закрылась. Ничего не говорят, стрелять или не стрелять. Я выстрелил в установку и убежал. Судьи не могли понять, что происходит.

— Очень долго реагировали, да?

— Вообще никакой реакции. Я самостоятельно принял решение, что нужно добивать обойму и бежать дальше.

— Надеешься, что снимут время?

— Хотелось бы, чтобы был какой-то спортивный принцип. Скоро узнаем.

— Если не снимут, то что?

— Я десятый получается. От меня больше ничего не зависит. Я спортсмен, который выступает на дистанции. Уже судьи должны действовать в интересах спорта и справедливости, — сказал Лазовский.

В результате судьи сняли с белорусского биатлониста 1 минуту и 20 секунд. Таким образом, Лазовский занял в гонке преследования 4 место.