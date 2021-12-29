Шашилов назвал причины неудач Куклиной в этом сезоне
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачное выступление Ларисы Куклиной в начале сезона-2021/22.
«На мой взгляд, все на поверхности: ей надо было стрелять свой «ноль», тогда была бы в «двадцатке» и могла бы двигаться с командой дальше», — приводит Metaratings слова Шашилова.
Куклина выступила на первых четырех этапах Кубка мира нынешнего сезона, ее лучшим результатом стало 28-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). По итогам выступлений на «Ижевской винтовке» спортсменка получило право участвовать в январских этапах Кубка IBU.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/trener-zhenskoy-sbornoy-rossii-po-biatlonu-obyasnil-prichiny-neudach-kuklinoy-v-etom-sezone-1159601/
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