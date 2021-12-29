Шашилов назвал причины неудач Куклиной в этом сезоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачное выступление Ларисы Куклиной в начале сезона-2021/22.

«На мой взгляд, все на поверхности: ей надо было стрелять свой «ноль», тогда была бы в «двадцатке» и могла бы двигаться с командой дальше», — приводит Metaratings слова Шашилова.

Куклина выступила на первых четырех этапах Кубка мира нынешнего сезона, ее лучшим результатом стало 28-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). По итогам выступлений на «Ижевской винтовке» спортсменка получило право участвовать в январских этапах Кубка IBU.