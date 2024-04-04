Халили стал чемпионом России в марафоне
Биатлонист Карим Халили стал чемпионом России в марафоне на 40 км. Турнир проходил в Увате (Тюменская область).
25-летний Халили прошел дистанцию за 1 час 57.41,7 секунды, допустив три промаха. Второе место занял Никита Поршнев, отстав от чемпиона на 1 минуту 1,6 секунды при 7 промахах. Третьим финишировал Иван Колотов +1.04,6 секунды (5 промахов).
5 апреля состоится женский марафон на 30 км. Начало — в 8.00 мск.
Чемпионат России по биатлону
Уват
Мужчины
Марафон, 40 км
1. Карим Халили — 1.57.41,7 (3)
2. Никита Поршнев +1.01,6 (7)
3. Иван Колотов +1.04,6 (5)
4. Вячеслав Малеев +1.19,5 (10)
5. Кирилл Бажин +1.28,2 (5)
6. Александр Поварницын +2.15,1 (7)
7. Петр Пащенко +2.42,0 (9)
8. Кирилл Стрельцов +3.40,6 (11)
9. Евгений Емерхонов + 3.52,8 (7)
10. Даниил Усов +4.08,5 (9)