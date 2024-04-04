Халили стал чемпионом России в марафоне

Биатлонист Карим Халили стал чемпионом России в марафоне на 40 км. Турнир проходил в Увате (Тюменская область).

25-летний Халили прошел дистанцию за 1 час 57.41,7 секунды, допустив три промаха. Второе место занял Никита Поршнев, отстав от чемпиона на 1 минуту 1,6 секунды при 7 промахах. Третьим финишировал Иван Колотов +1.04,6 секунды (5 промахов).

5 апреля состоится женский марафон на 30 км. Начало — в 8.00 мск.

Чемпионат России по биатлону

Уват

Мужчины

Марафон, 40 км

1. Карим Халили — 1.57.41,7 (3)

2. Никита Поршнев +1.01,6 (7)

3. Иван Колотов +1.04,6 (5)

4. Вячеслав Малеев +1.19,5 (10)

5. Кирилл Бажин +1.28,2 (5)

6. Александр Поварницын +2.15,1 (7)

7. Петр Пащенко +2.42,0 (9)

8. Кирилл Стрельцов +3.40,6 (11)

9. Евгений Емерхонов + 3.52,8 (7)

10. Даниил Усов +4.08,5 (9)