Биатлонист Халили будет тренироваться в составе сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что биатлонист Карим Халили будет готовиться к следующему сезону в составе национальной команды. До этого спортсмен был на самоподготовке.

«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», - приводит слова Сорина ТАСС.

Халили тренировался по индивидуальной программе с Сориным с 2019 года. В сезоне 2020/2021 22-летний биатлонист завоевал бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.