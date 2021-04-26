Биатлонист Халили будет тренироваться в составе сборной России
13:13
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что биатлонист Карим Халили будет готовиться к следующему сезону в составе национальной команды. До этого спортсмен был на самоподготовке.
«Карим будет тренироваться с Каминским в составе сборной по биатлону», - приводит слова Сорина ТАСС.
Халили тренировался по индивидуальной программе с Сориным с 2019 года. В сезоне 2020/2021 22-летний биатлонист завоевал бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
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