Губерниев рассказал о настрое Кристины Резцовой перед новым биатлонным сезоном
14:28
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 24 апреля в своем Telegram-канале рассказал о встрече с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой, которая сейчас находится в декрете.
«Настроение у молодой мамы прекрасное, собирается всех победить уже в предстоящем сезоне! Тренируется! Должна быть в списках сборной для централизованной подготовки! Верю в Кристину и тренеров», — написал Губерниев.
По состоянию на 24 апреля, IBU еще не представил официальный календарь на новый сезон.
Кристина Резцова — двукратный серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы в Раубичах. В сезоне-2019/20 заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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