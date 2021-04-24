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Губерниев рассказал о настрое Кристины Резцовой перед новым биатлонным сезоном

14:28
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 24 апреля в своем Telegram-канале рассказал о встрече с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой, которая сейчас находится в декрете.

«Настроение у молодой мамы прекрасное, собирается всех победить уже в предстоящем сезоне! Тренируется! Должна быть в списках сборной для централизованной подготовки! Верю в Кристину и тренеров», — написал Губерниев.

По состоянию на 24 апреля, IBU еще не представил официальный календарь на новый сезон.

Кристина Резцова — двукратный серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы в Раубичах. В сезоне-2019/20 заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2100

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