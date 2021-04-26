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Чепиков рассказал о преимуществах централизованной подготовки биатлонистов

21:08
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков высказал мнение о преимуществах централизованной подготовки с национальной сборной перед индивидуальными тренировками.

«Я сам пробовал работать и в команде, и на самоподготовке. Но в последние годы предпочитал заниматься со сборной. Там ты все-таки ощущаешь плечи соперников. Идет более качественная подготовка, есть тщательное медицинское сопровождение. Тебя всегда могут пристрелять и замерить по дистанции. Да и посоревноваться с партнерами на тренировках лишним никогда не было. Между ними будет идти здоровая конкуренция, наладится психологическая атмосфера», — заявил Чепиков RT.

Ранее Егор Сорин сообщил, что биатлонист Карим Халили будет тренироваться со сборной России.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/856881-chepikov-samopodgotovka-biatlon

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