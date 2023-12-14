Биатлонист Бажин высказался о своих результатах по итогам старта сезона

Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался о своих результатах по итогам старта сезона, прошедшего в Ханты-Мансийске.

«Больше всего сыграли роль изменения в технике передвижения, потому что с Юрием Михайловичем и Анатолием Волковым мы много работали над этим аспектом. Это был самый сложный момент, на который пришлось делать акцент каждую тренировку. Тебе приходится думать о каждом своем движении и при этом даже психологически устаешь от тренировочного процесса, потому что полтора-два часа тебе приходится каждый свой шаг отслеживать», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

25-летний Бажин на первых этапах Кубка России одержал две победы в смешанных эстафетах, выиграл гонку преследования и занял вторую строчку в общем зачёте Кубка страны.