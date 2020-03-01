Белоруссия выиграла медальный зачет чемпионата Европы, Россия — вторая
18:28
Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы в Раубичах. На счету россиян две золотые и две серебряные медали. Победу одержали хозяева трассы — сборная Белоруссии (3 золота и 1 бронза).
Золото России принесли Матвей Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте. Серебряные медали завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и сборная в смешанной эстафете.
Раубичи (Белоруссия)
Чемпионат Европы
Медальный зачет
1. Белоруссия — 3 — 0 — 1
2. Россия — 2 — 2 — 0
3. Норвегия — 1 — 2 — 3
4. Украина — 1 — 1 — 2
5. Швеция — 1 — 0 — 1
6. Чехия — 0 — 1 — 0
Германия — 0 — 1 — 0
Латвия — 0 — 1 — 0