Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы в Раубичах. На счету россиян две золотые и две серебряные медали. Победу одержали хозяева трассы — сборная Белоруссии (3 золота и 1 бронза).

Золото России принесли Матвей Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте. Серебряные медали завоевали Кристина Резцова в гонке преследования и сборная в смешанной эстафете.

Раубичи (Белоруссия)

Чемпионат Европы

Медальный зачет

1. Белоруссия — 3 — 0 — 1

2. Россия — 2 — 2 — 0

3. Норвегия — 1 — 2 — 3

4. Украина — 1 — 1 — 2

5. Швеция — 1 — 0 — 1

6. Чехия — 0 — 1 — 0

Германия — 0 — 1 — 0

Латвия — 0 — 1 — 0