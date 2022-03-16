Белорус Лобастов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка СБР в Уфе

Белорусский биатлонист Никита Лобастов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Союза биатлонистов России в Уфе.

Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал Эдуард Латыпов, который уступил Лобастову 12,1 секунды и допустил 2 промаха. На третьей строчке — Даниил Серохвостов, который проиграл победителю 12,5 секунды и также дважды промахнулся.

На соревнованиях в Уфе разыгрываются награды в двух зачетах. Спортсмены из России борются за награды Кубка России, при этом все участники вне зависимости от гражданства сражаются за награды Кубка Союза биатлонистов России. В зачете Кубка России третьим стал Карим Халили, который занял общее четвертое место в гонке.

Биатлон

Уфа

Кубок СБР

Большой масс-старт

Мужчины

15 км

1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 41:03.0 (0)

2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +12.1 (2)

3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +12.5 (2)

Чемпионат России

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 41:15.1 (2)

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +0.4 (2)

3. Карим Халили (Москва) +26.7 (1)