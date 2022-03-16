Российский биатлонист рассказал о поддержке иностранных спортсменов во время юниорского чемпионата мира

Российский биатлонист Александр Корнев рассказал о поддержке со стороны французского биатлониста Симона Фуркада на юниорском чемпионате мира.

28 февраля врач сборной России Айшат Эркенова рассказала, что Фуркад, который работает тренером юниорской сборной Норвегии, приклеил флаг России на одну из вакс-кабин.

«Поддержали ли спортсмены из других стран? Да, нас многие поддержали — французы, немцы, финны, еще кто-то подходил. Они сожалели, что нас не допустили до эстафеты.

Когда флаг поменяли в первый день, к нам пришел Симон Фуркад и наклеил российский флажочек. Это был очень приятный поступок с его стороны. Когда нас сняли с эстафеты, он подходил к нам, сказал, что сожалеет, что ему грустно, что так получилось, пожал всем руки, попрощался. Одному тренеру подарил свою разминочную кофту. Никакого напряжения со стороны соперников не чувствовалось, все было хорошо. Была максимальная адекватность», — приводит слова Корнева «Чемпионат».

Юниорский чемпионат мира проходил в американском Солджер Холлоу. Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам соревноваться под национальным флагом. Они выступали под аббревиатурой NAR (Neutral athlete from Russia).