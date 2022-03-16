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Хованцев — о Кубке СБР: «Есть вопросы к российским тренерам и биатлонистам»

Хованцев оценил выступление сборной России по биатлону на Кубке СБР
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужского масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

«Финишный протоколы вызывают удивление. Не буду говорить про ребят, которые были в Пекине. Может быть, они расслабились, не тренировались активно. Но они знали, что будет чемпионат, вопрос к ним и к тренерам. Думаю, что рано успокоились, так как на Олимпиаде хорошо выступили. Читал интерью Смольского, они тренировались по возвращении из Пекина. Наверное, в этом причина их результатов. Вопрос к другим тренерам и спортсменам, которые не выезжали на Игры. Они готовились ехать на Кубок IBU, их результаты не совсем веселые. Для меня это странно», — сказал Хованцев «СЭ».

Победителем мужского масс-старта на Кубке СБР стал белорус Никита Лобастов. Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал вторым. Третье место занял Даниил Серохвостов.

Накануне в мужском пасьюте весь пьедестал заняли спортсмены из Белоруссии.

Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
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