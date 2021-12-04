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Бабиков выиграл масс-старт на втором этапе Кубка IBU в Шушене

13:19
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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд. Замкнул тройку француз Реми Брутье.

Нвапомним, что вчера, 3 декабря, Бабиков выиграл спринтерскую гонку.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Второй этап

Масс-старт-60

Мужчины 1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1)

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +23,8 (2)

3. Реми Брутье (Франция) — +46,5 (2)

4. Лукас Фрачер (Германия) — +1.07,4 (2)

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +1.17,4 (6)...

23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.20,0 (8)...

33. Никита Поршнев (Россия) — +2.41,2 (4)...

37. Евгений Гараничев (Россия) — +2.55,5 (4)

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Роман Шишов все материалы автора

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