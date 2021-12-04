Бабиков выиграл масс-старт на втором этапе Кубка IBU в Шушене
13:19
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд. Замкнул тройку француз Реми Брутье.
Нвапомним, что вчера, 3 декабря, Бабиков выиграл спринтерскую гонку.
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Второй этап
Масс-старт-60
Мужчины 1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +23,8 (2)
3. Реми Брутье (Франция) — +46,5 (2)
4. Лукас Фрачер (Германия) — +1.07,4 (2)
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +1.17,4 (6)...
23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.20,0 (8)...
33. Никита Поршнев (Россия) — +2.41,2 (4)...
37. Евгений Гараничев (Россия) — +2.55,5 (4)
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