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Буртасова пропустит масс-старт на этапе Кубка IBU

12:21

Российская биатлонистка Евгения Буртасова пропустит масс-старт на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене, сообщает Telegram-канал СБР.

Как сообщается, Буртасова пропустит гонку из-за недомогания.

Масс-старт пройдет сегодня, 4 декабря и начнется в 15:30 мск. Буртасова должна была выйти на старт под шестым номером.

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Сергей Разин все материалы автора

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