Бабиков, Сливко и Кайшева – в составе сборной России на Кубок мира в Холменколлене

Тренерский штаб сборной России определился с составами мужской и женской сборных на заключительный этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

Составы команд выглядят следующим образом:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараинчев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков (двое последних будут стартовать согласно дополнительной квоты IBU)

Женщины: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко (согласно дополнительной квоты IBU)

Отмечается, что Наталья Гербулова не попала в состав по врачебным показаниям.

Ульяна