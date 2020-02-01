Бабиков пока будет выступать на внутрироссийских соревнованиях

Российский биатлонист Антон Бабиков не выполнил критерии отбора на чемпионат Европы, по этой причине сезон он продолжит на внутрироссийских соревнованиях, сообщает ТАСС.

28-летний Бабиков перед началом международного сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В шведском Эстерсунде он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, но тренерский штаб сборной на следующие два старта отдал предпочтение другим спортсменам — Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову, которые выполнили критерии отбора. Бабикову не нашлось места и на Кубке IBU. На прошлой неделе на соревнованиях в Ижевске он не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы.