Бабиков отреагировал на шутки Серохвостова про возраст

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков в интервью «СЭ» рассказал, что не обижается на шутки биатлониста Даниила Серохвостова, который называет его «дедушкой».

— Даниил Серохвостов своеобразно отрекламировал ваш с Логиновым Telegram-канал. Написал, что «Деды разобрались, как пользоваться Telegram». Он уже не в первый раз тебя подобный образом подкалывает. В прошлом сезоне выкладывал вашу совместную фотографию на трассе и подписью: «Перевожу дедушку через дорогу». Как ты на это реагируешь?

— Это нормальное чувство юмора. Мы, например, вчера вместе делали имитацию на одном подъеме. Он был затейпирован, а я нет. Потому что у него что-то болит, а у меня не болит. Мы понимаем, что дедушкой нас делают не цифры в паспорте. Главное, чтобы мы все были здоровы, показывали здоровую конкуренцию и не обижались на шутки друг друга. Это важно. Когда мы записывали первое интервью с Истоминым, хотя я бы не назвал это интервью, люди писали: «Зачем вы такие вопросы провокационные задаете?» Я, если честно, не понимаю, где там провокационный вопрос. На мой взгляд, это были вопросы без желания кого-то обидеть. Поэтому когда Даниил говорит, что я старый, в этом ничего страшного. Он молодой. В этом тоже есть свои плюсы и минусы, — сказал Бабиков «СЭ».