Бабиков не считает провокационным вопрос про Губерниева и Ростовцева

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков в интервью «СЭ» рассказал, что не видит провокации в вопросе про комментатора Дмитрия Губерниева и вице-президента СБР Павла Ростовцева.

Во время интервью для Telegram-канала «Союз двух биатлонистов» Бабиков спросил у тренера Артема Истомина: «Губерниев или Ростовцев?» Напомним, что у комментатора и вице-президента СБР давний конфликт.

— Артему Истомину ты задал вопрос, который срезонировал: Губерниев или Ростовцев? Насколько понимаю, ты его не считаешь провокационным?

— Нет. Для нас этот вопрос шуточный. Думаю, что и они так же реагируют на него. Мы потом задавали вопрос Эдуарду Латыпову: «Какое мужское имя тебе нравится: Павел и Дмитрий?»

— Почему поменяли?

— Потому что не хотели, чтобы у нас был один вопрос всем, как, например, «Сколько ты зарабатываешь?». Поменяли специально, потому что думали, что он может ожидать этого вопроса, и в то же время, чтобы не ставить людей перед таким выбором. Тем более мы видели реакцию на этот вопрос тех людей, кто нас смотрит. Многие считают его настолько фундаментальным, считают, что могут судить о людях по каким-то своим личным предпочтениям и осуждать тех, кто отвечает. Нам это не понравилось. Поэтому решили задать в более шуточной форме. Тем более Эдуард даже не сообразил, в чем суть. Он действительно назвал то имя, которое больше понравилось, и ничего под этим не заметил.

— У вас не было сомнений, задавать или нет вопрос Истомину?

— Нет, абсолютно. Мы потом только спросили у Истомина, хочет ли он, чтобы мы запикали этот ответ. Он тоже смелый человек. Адекватно ответил, что пусть будет так. Ничего в этом такого нет. Я действительно не понимаю, как можно чего-то бояться в этом мире на таком уровне. Это же смешно просто.

— Не только от болельщиков, но и от людей из вашей биатлонной среды претензий по этому поводу не поступало?

— Нет. Может, кто-то за спиной осудил. Но, на мой взгляд, не надо на все реагировать чересчур серьезно, — сказал Бабиков «СЭ».