Бабиков и Латыпов подхватили энтеровирусную инфекцию

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусом на сборе в Сочи. Об этом сообщил тренер российской команды Юрий Каминский.

«Почти всё проходит по плану, но есть местные особенности. Несколько раз летом здесь проводил сборы, каждый раз они сопровождались энтероинфекцией какой-то. Сейчас Бабиков и Латыпов подхватили ее», — отметил Каминский в интервью каналу СБР в YouTube.

Кубок мира стартует 27-28 ноября этапом в шведском Эстерсунде.