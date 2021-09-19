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Бабиков и Латыпов подхватили энтеровирусную инфекцию

21:31
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Биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусом на сборе в Сочи. Об этом сообщил тренер российской команды Юрий Каминский.

«Почти всё проходит по плану, но есть местные особенности. Несколько раз летом здесь проводил сборы, каждый раз они сопровождались энтероинфекцией какой-то. Сейчас Бабиков и Латыпов подхватили ее», — отметил Каминский в интервью каналу СБР в YouTube.

Кубок мира стартует 27-28 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

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Роман Шишов все материалы автора

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