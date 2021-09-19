Бабиков и Латыпов подхватили энтеровирусную инфекцию
21:31
Биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заразились энтеровирусом на сборе в Сочи. Об этом сообщил тренер российской команды Юрий Каминский.
«Почти всё проходит по плану, но есть местные особенности. Несколько раз летом здесь проводил сборы, каждый раз они сопровождались энтероинфекцией какой-то. Сейчас Бабиков и Латыпов подхватили ее», — отметил Каминский в интервью каналу СБР в YouTube.
Кубок мира стартует 27-28 ноября этапом в шведском Эстерсунде.
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