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Допинг

Анна Богалий: «Спортсмены уровня Фуркада только рады конкуренции»

20:25
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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий объяснила, почему французский биатлонист Мартен Фуркад не рад санкциям в отношении российского спорта.

— Меня это не удивило. Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции, — цитирует Богалий RT. — Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым. Правда у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/699541-bogalii-furkad-rossiya

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