Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» прокомментировала решение Минспорта утвердить Валерия Польховского на посту главного тренера сборной России по биатлону.

— Экспертный совет Минспорта рекомендовал кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России. Теперь этот вопрос, можно сказать, решен официально. На ваш взгляд, теперь в тренерском штабе все устаканится?

— Я полагаю, что плюсов в утверждении Польховского больше, чем минусов, но далеко еще не все устаканилось. Передряги и недомолвки в тренерском штабе будут продолжаться. Мое личное мнение — при Валерии Николаевиче были результаты у женской сборной. Да, и когда я перешла в биатлон, он тренировал в паре с Анатолием Хованцевым. У них здорово получалось, юниоры бежали на высоком уровне. Так что вредителем я его точно не назову (смеется).

— Многие считают, что Польховский причастен к допинг-кейсам Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко. Что вы думаете об этом?

— Сваливать это на Польховского нельзя. Не пойман — не вор. Его за руку никто не ловил, что он кого-то обколол или настаивал на приеме запрещенных препаратов. В IBU к нему, насколько я знаю, тоже вопросов нет. (Тимур Ганеев)