Анфиса Резцова: «Логинова бы в помощь нашим спортсменам, а не куда-то там в Болгарию с Касперовичем»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о том, что бывшие тренеры сборной России по биатлону Александр Касперович и Виталий Норицын будут работать в сборной Болгарии.

Ранее Касперович сообщил, что чемпион мира-2020 Александр Логинов может тренироваться со сборной Болгарии.

«Ну да. Ну, Касперович мне как-то без разницы, с ним, по крайней мере, девочки не готовились. А вот Норицын — мне жаль, что его не взяли в тренерский штаб, отпустили. А он от безысходности заграницу подался, ему же надо работать. Если его пригласили, то почему бы нет? В нашем биатлоне нередко так получается, что и спортсмены уходят в другие страны, и тренеры уезжают. Сейчас Касперович уезжает в Болгарию работать, и говорит, что «я Логинова буду и дальше тренировать». Мое мнение, что это неправильно. Но Саша взрослый паренек, и ему решать, с кем тренироваться, как готовиться к Олимпиаде. Может быть, он не доверяет тренерам сборной России, но мое мнение — Саше надо подключиться с нашими ребятами. Он был бы ведущим, лидером, с которого нужно брать пример. Его бы в помощь нашим спортсменам, а не куда-то там в Болгарию с Касперовичем», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».