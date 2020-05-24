Касперович рассказал, что Логинов может тренироваться со сборной Болгарии

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович заявил, что его работа главным тренером в сборной Болгарии будет плюсом для российского биатлониста.

— С Сашей я общался постоянно, он был в курсе, — цитирует Касперовича РИА «Новости». — Отнесся с пониманием, сказал, что это хорошее предложение. Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, и значит, что смогут быть рядом с ними. Что касается совместной работы, то она не поменяется. Мы и раньше больше работали дистанционно. По ряду причин я не мог проводить с ним много времени на сборах, прилетал буквально на пару дней.

Саша может тренироваться с командой Болгарии. Такое возможно. Уже обсуждали это и сбор в Белмекене не отрицаем. Но все будет зависеть от ситуации в сборной. На данный момент Саша готовится к сезону без срыва, вот только в июне нужно будет проводить уже определенную работу на хорошем стрельбище, чтобы была лыжероллерная подготовка. А когда будут сняты ограничения из-за коронавируса — неизвестно.