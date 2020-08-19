Анфиса Резцова: «Кто такая Акимова? Виролайнен побольше сделала для российского биатлона»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» рассказала, что ее дочь Дарья Виролайнен по-прежнему намерена вернуться в сборную России по биатлону.

— Дарья Виролайнен попробует пробиться в сборную через внутренние старты?

— Она сейчас находится в Эстонии, готовится вместе с мужем Романом и отцом Леони.

— Вас удивило, что ее так и не пригласили на централизованную подготовку?

— Когда вы спрашивали про Польховского, то предположили, что теперь все устаканится. Но посмотрите на решение СБР. Почему Акимову приглашают на централизованную подготовку, а Виролайнен — нет. Кто такая Акимова? Один раз выиграла этап Кубка мира, неплохо выступила на чемпионате Европы и все. Думаю, что Даша побольше сделала для российского биатлона. Говорю, это не потому, что она моя дочь. Просто переживаю, что спортсменке могут сломать карьеру. Муж отвечает за физическую подготовку, папа — за стрелковую. Думаю, у нее есть в планах вернуться в России и выступить на чемпионате страны по летнему биатлону. А что будет дальше — посмотрим.

— Думаете, что Акимова уже не способна показывать высокие результаты?

— Я не верю в Акимову, она не великая спортсменка. А Виролайнен способна выйти на хороший уровень и помочь сборной. Не знаю за что с ней так поступают. Она покладистая, трудолюбивая девочка, никогда ни с кем не ругалась. Когда была в декрете — ей не вытачивали декретные, на сборы Ханты-Мансийск отправлял ее с трудом, ставили ей различные преграды. Сейчас ей придется доказывать, что она не хуже других, при этом условий для тренировок ей никаких не предоставлено. Это странно.

На счету 31-летней Виролайнен два личных серебра на этапах Кубка мира — в спринте в Поклюке-2014 (уступила Катарине Иннерхофер) и в гонке преследования в Антерсельве-2015 (финишировала вслед за Дарьей Домрачевой). Также россиянка считается опытным эстафетным бойцом — одно золото и три бронзы в командных гонках КМ. На чемпионатах Европы 2011 года спортсменка выиграла золото и серебро. (Тимур Ганеев)