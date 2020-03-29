Анфиса Резцова: «Карантин не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» высказалась о переносе летней Олимпиады из-за коронавируса, а также раскритиковала введение наказаний за нарушение карантина без законодательной базы.

— Сейчас такая неразбериха, что уже непонятно, правильно или нет переносят Олимпиаду, — сказала Резцова. — Мы простые смертные, настолько у нас мозг загрязнен всем этим, живем одним днем и не знаем, что будет завтра. Поэтому такой перенос Олимпиады, забегая вперед... Я ни за и не против, просто обидно. Ребята столько готовились, и уже на третьих Играх подряд у наших проблемы с тем, чтобы поехать. Ведь нет гарантии, что к лету 2021 года какой-нибудь очередной вирус не придумают. С другой стороны, не будет ли уже хуже, если проведут? Непонятно.

Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг. И потом — сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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