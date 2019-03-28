Анатолий Хованцев: "Логинов и Елисеев по-прежнему держат хороший уровень"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Матвей Елисеев и Александр Логинов подтвердили свой высокий уровень во время спринта на чемпионате России в Тюмени. Они завоевали золото и серебро соответственно.

- Не все спортсмены, которые выступали на заключительном этапе Кубка мира, сумели восстановиться к чемпионату России, - приводит слова Хованцева "Тюменская Арена". - Но те же Елисеев и Логинов показали, что они по-прежнему держат хороший уровень. По крайней мере – физически.

Есть ли вопросы по стрельбе? Конечно. У Матвея – два промаха. У Логинова – и вовсе три. Но Александр в очередной раз был лучшим по ходовым характеристикам. Волков? Алексей недавно дал интервью, в котором рассказал, что вышел на свой привычный уровень. По сегодняшней гонке я этого не заметил. У Волкова ноль промахов, но только двенадцатое место. Скорости ему по-прежнему не хватает.

Напомним, Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира, а Елисеев - 29-м. Волков в минувшем сезоне не выступал на международном уровне.

Все о биатлоне - здесь